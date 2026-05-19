O projeto do consórcio do ex-futebolista Filipe Morais prevê a construção de um estádio com quatro bancadas. O complexo imobiliário ficaria no lado norte (nesta imagem).
O projeto do consórcio do ex-futebolista Filipe Morais prevê a construção de um estádio com quatro bancadas. O complexo imobiliário ficaria no lado norte (nesta imagem).Foto: Direitos Reservados
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Vitória de Setúbal decide futuro em assembleia polémica

Assembleia geral reúne sexta-feira para escolher entre duas propostas, mas a direção ainda não as deu a conhecer aos sócios. DN apurou que uma vem de grupo internacional que promete novo estádio e regresso à primeira liga. Outra vem de patrocinador que deixa futebol nas mãos do clube, mas quer ficar com terrenos. Mas a sombra do ex-investidor Hugo Pinto paira sobre a reunião.
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