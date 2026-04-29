Carlos Vicens foi adjunto de Guardiola e identifica-se com um jogo de posse.
Carlos Vicens foi adjunto de Guardiola e identifica-se com um jogo de posse.Eduardo Costa/Lusa
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Vicens passa modesto mas conduz ao jeito de Guardiola um Braga que “amassa” a olhar para a 2.ª final europeia

Os arsenalistas recebem o Friburgo, oitavo classificado da Bundesliga, na primeira mão da meia-final. Domingos Paciência foi até à final contra o FC Porto em 2011 e confia nas chances arsenalistas.
Frederico Bártolo
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