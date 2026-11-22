O Vianense, da Liga 3, avançou este domingo, 22 de novembro, para os oitavos de final da Taça de Portugal de futebol, ao vencer em casa ao Rio Ave, do escalão principal, por 1-0, em jogo da quarta eliminatória.

Depois de ter afastado da prova o Leixões, da II Liga, o emblema de Viana do Castelo 'derrubou' uma equipa da I Liga, com um golo solitário de Moisés Conceição, aos 33 minutos.

Nos oitavos de final, a disputar entre 15 e 17 de dezembro, o Vianense vai receber o Mafra, que, no sábado, derrotou o também primodivisionário Arouca (2-1).

Além de Vianense e Mafra, também já estão nos ‘oitavos’ Atlético, igualmente da Liga 3, Tondela, Felgueiras, Académica e Lusitânia de Lourosa, do segundo escalão, FC Porto, Marítimo, Sporting, Sporting de Braga e Gil Vicente, da I Liga.