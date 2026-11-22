Desporto
Sporting de Braga afasta Vitória de Guimarães da Taça de Portugal
Clube venceu fora o rival Vitória de Guimarães por 2-0, no dérbi minhoto da quarta ronda da prova.
O Sporting de Braga qualificou-se para os oitavos de final da Taça de Portugal em futebol, ao vencer fora o rival Vitória de Guimarães por 2-0, no dérbi minhoto da quarta ronda da prova.
Ricardo Horta, aos 26 minutos, de grande penalidade, e o espanhol Fran Navarro, aos 60, marcaram os tentos dos bracarenses.
Nos oitavos de final, o Sporting de Braga, que ganhou a prova em 1965/66, 2015/16 e 2020/21, joga fora, entre 15 e 17 de dezembro, perante o vencedor da eliminatória entre o Gil Vicente, da I Liga, e o Olhanense, dos distritais.