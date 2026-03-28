Vasco Vilaça vence em Quarteira e lidera dobradinha portuguesa com João Nuno Batista

Vasco Vilaça conquistou este sábado a medalha de ouro na Taça da Europa de Triatlo de Quarteira, impondo-se na prova masculina de elite e liderando uma prestação de grande nível dos atletas portugueses, que contou ainda com João Nuno Batista na segunda posição e o húngaro Márk Dévay a fechar o pódio. O triatleta português, um dos principais nomes da modalidade a nível internacional, confirmou no Algarve o bom momento com que iniciou a temporada, numa prova que marcou o arranque do seu calendário fora do circuito mundial de triatlo. Vilaça terminou a época de 2025 no terceiro lugar da classificação geral do Campeonato do Mundo, depois de somar três segundos lugares em etapas das Séries Mundiais, resultado que consolidou o seu estatuto entre a elite internacional. O atleta português tem ainda no currículo o título de campeão europeu júnior em 2017 e a medalha de prata no Campeonato do Mundo absoluto de 2020, além do quinto lugar alcançado nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, uma das melhores classificações de sempre de Portugal na disciplina. Quanto a João Nuno Batista destacou-se nas categorias de formação, tendo sido campeão do mundo júnior em 2023 e vice-campeão mundial júnior em 2021, resultados que o afirmaram como uma das principais promessas do triatlo nacional..Maria Tomé conquista medalha de prata na Taça da Europa de triatlo em Quarteira