Maria Tomé conquista medalha de prata na Taça da Europa de triatlo em Quarteira

Maria Tomé conquistou este sábado a medalha de prata na prova feminina de elite da Taça da Europa de triatlo de Quarteira, disputada na distância olímpica, alcançando o melhor resultado da carreira nesta competição portuguesa, apenas superada pela belga Jolien Vermeylen.A triatleta portuguesa, atualmente entre as melhores do mundo e posicionada no 22.º lugar do ranking internacional, voltou a confirmar a sua evolução numa prova onde já tinha sido terceira em 2025, quarta em 2022 e quinta em 2021. nMaria Tomé integrou o grupo da frente desde o segmento de natação, mantendo-se sempre entre as atletas mais fortes também no ciclismo, onde um conjunto de 11 triatletas conseguiu ganhar vantagem sobre as perseguidoras ao longo dos 40 quilómetros. Na corrida final de 10 quilómetros, acompanhou a futura vencedora nas voltas iniciais, mas acabou por ceder na parte intermédia do percurso, terminando a 19 segundos da campeã europeia. A francesa Ilona Hadhoum completou o pódio, já a mais de um minuto da vencedora.Natural de Torres Novas e atleta do Clube de Natação de Torres Novas, Maria Tomé tem vindo a afirmar-se como uma referência do triatlo português. Em 2024 estreou-se nos Jogos Olímpicos de Paris, onde terminou em 11.º lugar na prova individual feminina, muito perto do diploma olímpico, um dos melhores resultados de sempre de Portugal na modalidade. Ao longo das últimas épocas acumulou resultados relevantes em competições internacionais, incluindo a medalha de prata no Campeonato do Mundo de sub-23 em 2023 e o bronze mundial no mesmo escalão em 2024, confirmando a sua regular presença entre a elite jovem do triatlo mundial. Também alcançou um 14.º lugar numa etapa das World Triathlon Championship Series em Karlovy Vary, resultado que ajudou a consolidar a sua posição entre as melhores atletas do circuito internacional. Em Portugal, Maria Tomé é igualmente campeã nacional e uma das figuras centrais da nova geração do triatlo feminino, assumindo-se como candidata natural a protagonizar o próximo ciclo olímpico rumo a Los Angeles 2028.Na mesma prova em Quarteira, Mariana Vargem terminou no quinto lugar, protagonizando uma recuperação assinalável no segmento de corrida, enquanto Madalena Almeida, Matilde Santos e Cassilda Carvalho também concluíram a competição dentro do lote das 30 primeiras classificadas.