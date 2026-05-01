Varandas anuncia renovação de Rui Borges: "Valorizamos o processo de trabalho muito mais do que os resultados"

Em cerimónia realizada na manhã desta sexta-feira, 1 de maio, o Sporting anunciou a renovação do contrato do treinador Rui Borges por mais uma época - até 2028. A formalidade do novo vínculo - que já havia sido adiantada nos últimos dias - iniciou com uma intervenção do Presidente do Sporting, Frederico Varandas, a defender a aposta na continuidade do técnico. "Estamos aqui hoje oficialmente a celebrar a renovação do contrato Rui Borges e de sua equipa técnica, estendendo mais um ano a duração do seu contrato. E, neste momento, Rui Borges e a sua equipa técnica vinham a caminho para aqui a recordar que completam cerca de 16 meses de Sporting, chegaram em dezembro de 2024", começou por dizer o Presidente do Sporting..Já a antever as perguntas dos jornalistas acerca do timing da renovação - o Sporting não vence há cinco partidas - Varandas ressaltou o longo trabalho de Borges à frente dos leões, muito mais do que o contexto recente. "Há quem valorize muito os resultados dos últimos 15 dias. Há quem valorize muito o trabalho dos primeiros 15 meses e meio. Há quem valorize muito a conquista do bicampeonato. Há quem valorize muito a conquista da dobradinha. Há quem valorize a melhor campanha europeia de sempre, na Liga dos Campeões. Há quem valorize o recorde número de vitórias seguidas em Alvalade, cerca de 17", defendeu o presidente. Varandas ainda reforçou o caráter do treinador sportinguista, pressionado por adeptos pelos resultados recentes, dentro e fora dos relvados. O presidente do Sporting disse que Rui Borges "é um homem sério, é um homem intelectualmente honesto, é um homem livre, é um homem que protege os seus"."Acima de tudo é um homem que eu valorizo muito, quando se fala de comunicação, que comunica pela sua cabeça e jamais por algum presidente dizer, por alguma estrutura dizer o que quer que seja para dizer. Nós valorizamos isto e por isso o Rui Borges é e continuará a ser o nosso treinador", sublinhou. Ainda sobre a pressão dos adeptos, Varandas disse compreender o momento de frustração dos sportinguistas pelo atual momento da equipa principal, mas afirmou que, enquanto Presidente, é preciso ter responsabilidade e serenidade nas decisões. ""Um presidente de um clube tem de perceber o que é o adepto. E eu percebo muito bem. Percebo muito bem a memória, a importância do presente na vida do adepto. Mas também quero dizer que jamais decidirei como adepto. Críticos? São adeptos. Objetivos? Continuar a ser o que temos sido. Estes senhores [equipa técnica] aumentaram a fasquia. É o grupo mais vencedor dos últimos 70 anos. Os adeptos têm de ter 80 anos para cima para se lembrarem de algo melhor", frisou, descartando influência externa. "Não tomamos decisões por marés".Rui Borges: "É o continuar de um compromisso". Após a intervenção de Varandas, foi a vez de Rui Borges se pronunciar. "Para mim é um grande orgulho e uma grande satisfação esta renovação de contrato. Como o presidente disse, tudo aquilo que define esta equipa técnica é a palavra trabalho. Isso é sinal de que o trabalho é reconhecido e isso, não só a mim como a todos eles, nos deixa muito felizes", começou por dizer o treinador do Sporting, que falou num processo de "compromisso" com o trabalho em Alvalade."É a continuidade de um compromisso, de um rigor e de uma enorme ambição de trabalhar neste grande clube e, acima de tudo, continuar a marcar a história do Sporting com troféus, com coisas que fiquem, para que no futuro nos possamos sentir honrados por aqui estarmos e por aqui termos passado, marcando positivamente o Sporting". Em intervenção muito mais curta do que a do Presidente Frederico Varandas - que falou por mais de 30 minutos, enquanto Borges pouco mais do que sete - o treinador dos leões, assim como Varandas, exaltou a mentalidade de médio/longo prazo do clube em relação ao imediatismo do futebol. "Não olho para o timing. Há, sim, uma avaliação do trabalho. Como o presidente disse, isto tem a ver com o nosso percurso, com o nosso caminho, com o diálogo e com a crença mútua - minha, da direção, do presidente e de toda a estrutura, que é muito importante, tão ou mais importante do que o treinador", sublinhou, adiantando que, a partir desta renovação, já começa a olhar para o próximo ano."A próxima época será preparada a seu tempo. Já está a ser preparada, porque nada é feito ao acaso. Os últimos anos do Sporting mostram isso: há um rumo, um propósito e um crescimento sustentável". .Treinador Rui Borges renova com o Sporting Clube de Portugal .A renovação de Rui Borges é uma decisão racional e coerente do Sporting