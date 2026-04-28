Treinador Rui Borges renova com o Sporting Clube de Portugal

A renovação de contrato de Rui Borges com o Sporting está concluída e será oficializada no dia 1 de maio, às 11h00, no Estádio José Alvalade, numa cerimónia promovida pela direção liderada por Frederico Varandas. O novo vínculo deverá prolongar a ligação do treinador leonino até 2028, reforçando a confiança da estrutura verde e branca no trabalho desenvolvido pelo técnico transmontano.Natural de Mirandela, Rui Manuel Gomes Borges, nascido a 7 de julho de 1981, construiu o seu percurso primeiro como jogador e depois como treinador, iniciando a carreira técnica em 2017 no SC Mirandela, clube da sua terra natal. Seguiu-se a passagem pelo Académico de Viseu FC, onde se estreou na II Liga, antes de orientar a Académica de Coimbra, ficando perto da luta pela subida ao principal escalão. Posteriormente, treinou o CD Nacional, o Vilafranquense FC e o CD Mafra, consolidando a reputação de treinador em ascensão no futebol português. A estreia na I Liga aconteceu ao serviço do Moreirense FC, conduzindo a equipa ao sexto lugar, uma das melhores classificações da história recente do clube. Em 2024 assumiu o comando técnico do Vitória SC, destacando-se pela campanha europeia consistente na Liga Conferência da UEFA e pela competitividade demonstrada na Liga portuguesa. Poucos meses depois, a 26 de dezembro de 2024, foi escolhido para liderar o Sporting CP, sucedendo a João Pereira. Ao serviço dos leões, Rui Borges alcançou rapidamente resultados expressivos. Na temporada 2024/25 conquistou o campeonato nacional e a Taça de Portugal, garantindo a "dobradinha" e consolidando o bicampeonato leonino. Na época seguinte, manteve a equipa competitiva nas provas internas e conduziu o clube até aos quartos de final da Liga dos Campeões da UEFA, algo que não acontecia há várias décadas. Reconhecido pela capacidade de organização tática, liderança de grupo e valorização de jogadores, o treinador de 44 anos soma um percurso marcado por progressão sustentada desde os campeonatos inferiores até ao topo do futebol português. A renovação agora preparada pelo Sporting surge como sinal claro de estabilidade e continuidade num projeto desportivo que pretende manter o clube na luta pelos principais títulos nacionais e internacionais.