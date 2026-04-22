Torreense e Fafe discutem lugar histórico no Jamor em duelo decisivo em Torres Vedras

Setenta anos depois da única presença na final, o SCU Torreense volta a estar a um passo de fazer história, mas terá pela frente um AD Fafe igualmente motivado para alcançar, pela primeira vez, o Jamor. As duas equipas defrontam-se esta quinta-feira, 22 de abril, às 20h45, no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras, na segunda mão da segunda meia-final da Taça de Portugal, depois do empate (1-1) registado na primeira mão, disputada a 4 de fevereiro, em Fafe.A formação da II Liga parte com ligeiro favoritismo, estatuto reconhecido pelo próprio treinador dos minhotos, Mário Ferreira, que sublinhou a diferença de divisão entre os dois clubes, mas garantiu um Fafe preparado para discutir a eliminatória até ao fim. Com a manutenção já assegurada na Liga 3 e praticamente todo o plantel disponível — apenas João Gonçalo falha o encontro por castigo —, os fafenses encaram o jogo com tranquilidade competitiva e ambição.Do lado do Torreense, o técnico Luís Tralhão alertou para as dificuldades criadas pelo adversário na primeira mão e recordou o percurso meritório dos minhotos, que eliminaram três equipas da I Liga nesta edição da prova. O treinador defendeu que a sua equipa terá de apresentar o melhor nível em termos defensivos e ofensivos para garantir o apuramento, assumindo como objetivo claro a presença na final, apesar de considerar já positiva a temporada realizada.A equipa de Torres Vedras procura regressar ao jogo decisivo da Taça de Portugal pela segunda vez na sua história, depois da final perdida em 1955/56 frente ao FC Porto. Para este encontro decisivo, o Torreense não poderá contar com Manu Pozo, melhor marcador da equipa, afastado até final da época devido a lesão.O percurso das duas equipas até às meias-finais confirma o equilíbrio esperado na eliminatória. O Torreense afastou Casa Pia AC, União de Leiria, Lusitânia de Lourosa FC e UD Oliveirense, enquanto o Fafe protagonizou uma campanha de destaque ao eliminar Moreirense FC, FC Arouca e SC Braga, todos do principal escalão.Com lotação esgotada no Estádio Manuel Marques e cerca de 420 adeptos fafenses esperados nas bancadas, prevê-se um ambiente intenso para um encontro decisivo que poderá entrar para a história de qualquer dos clubes. A partida será arbitrada por Gustavo Correia e definirá o adversário de FC Porto ou Sporting CP na final da competição..Fafe, da Liga 3, elimina Sp. Braga e está nas ‘meias’ da Taça de Portugal.Meias-finais da Taça de Portugal podem ter Sporting-FC Porto. Fafe e Torreense lutam por lugar na final