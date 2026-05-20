Torreense e Casa Pia empatam no primeiro jogo do play-off da I Liga

Torreense e Casa Pia empataram 0-0 esta quarta-feira, 20 de maio, em Torres Vedras, na primeira mão do play-off que decide uma vaga na I Liga da próxima temporada.Fica assim tudo em aberto para o segundo jogo que terá lugar em Rio Maior no dia 28 de maio, às 20h00, precisamente quarto dias depois de a equipa de Torres Vedras disputar a final da Taça de Portugal, com o Sporting.A partida desta quarta-feira fica marcada pela expulsão do defesa casapiano Pedro Rosas aos 75 minutos, na sequência de um alerta do VAR..Sporting-Torreense. António Nobre é o árbitro da final da Taça de Portugal