Toronto Stadium à imagem dos recintos britânicos

O Toronto Stadium, localizado em Toronto, na província de Ontário, no Canadá, é uma das infraestruturas escolhidas para receber jogos do Mundial FIFA 2026. Inaugurado em 2007, o recinto tem capacidade para cerca de 45 mil espectadores e acolherá cinco encontros da fase de grupos, além de um jogo dos 16 avos de final da competição.Construído originalmente para a realização do Campeonato do Mundo Sub-20 da FIFA de 2007, o estádio ganhou notoriedade logo no primeiro grande torneio internacional que recebeu. A final dessa edição terminou com a vitória da Argentina, liderada pelo jovem Sergio Agüero, distinguido simultaneamente com a Bola de Ouro e a Chuteira de Ouro da competição.A arquitetura do Toronto Stadium inspira-se claramente nos recintos tradicionais do futebol britânico. O teto compacto e as bancadas íngremes, muito próximas do relvado, proporcionam um ambiente intenso e uma forte ligação entre adeptos e jogadores. Estas características ajudaram o estádio a tornar-se uma referência no crescimento do futebol canadiano.O recinto foi também o primeiro estádio dedicado exclusivamente ao futebol no Canadá e tornou-se casa do Toronto FC, a primeira equipa canadiana a disputar a Major League Soccer (MLS). Ao longo dos anos, recebeu vários encontros de destaque e entrou igualmente para a história ao organizar a primeira final da MLS disputada fora dos Estados Unidos.Além do Mundial Sub-20 masculino de 2007, o estádio acolheu ainda jogos do Campeonato do Mundo Sub-20 Feminino da FIFA em 2014, reforçando a sua experiência na organização de grandes eventos internacionais. Com o Mundial de 2026 no horizonte, Toronto prepara-se novamente para assumir um papel de destaque no panorama do futebol mundial..Estádio Monterrey recebe quatro jogos do Campeonato do Mundo de 2026.Do futebol americano ao Mundial: Seattle transforma estádio para receber a FIFA