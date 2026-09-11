Top-5 do mercado feminino. Tanzaniana Clara Luvanga bateu o recorde e é a mais cara de sempre

Ainda antes do mercado fechar, o futebol feminino já tinha feito história, com o investimento a superar os 25 milhões de euros, mais do dobro do registado no verão de 2025, segundo dados do relatório International Transfer Snapshot, publicado na passada quarta-feira.

Hoje (11 de setembro), e depois de fechar a janela do mercado de verão 2026, confirma-se que nunca os clubes gastaram tanto em transferências e o recorde caiu no dia 10. Clara Luvanga é agora a jogadora mais cara de sempre do futebol feminino, num top-5 da época 2026/27 com quatro negócios na casa do milhão de euros.

EUA, Inglaterra e Espanha são os mercados mais compradores e com essa particularidade das cinco jogadoras mais valiosas serem todas atacantes.

1- Clara Luvanga: 1,7 milhões de euros

No dia 10 de setembro, último dia do mercado do futebol feminino, o Washington Spirit garantiu a contratação de Clara Luvanga do Al Nassr, por 1,7 milhões de euros, segundo o site Soccerdonna, especialista em mercado do futebol feminino. A jogadora tanzaniana de 21 anos tornou-se assim na maior transferência deste verão e de toda a história da modalidade, superando Grace Geyoro, que em 2025 se mudou do PSG para o London City Lionesses por 1,65 milhões de euros.

2- Felicia Schröder: 1,5 milhões de euros

No dia 23 de junho, o BK Häcken confirmou a transferência de Felicia Schröder para o Real Madrid, num negócio de 1,5 milhões de euros. A jogadora sueca de 19 anos é a mais jovem de sempre a passar a barreira do milhão de euros e está no top-3 das transferências, juntamente com Clara Luvanga e Kerolin.

2- Kerolin: 1,5 milhões de euros

O Barcelona anunciou a contratação da brasileira Kerolin (26 anos), ex-Manchester City, no dia 4 de agosto. Os clubes não divulgaram os valores do negócio, que terá sido fechado por 1,5 milhões de euros, valor que a coloca entre as mais caras da época e de sempre, à frente de Lizbeth Ovalle (1,3 milhões de euros), Olivia Smith (1,27 milhões de euros), Alyssa Thompson (mais de 1,24 milhões) e Naomi Girma (1,1 milhões), que surgem imediatamente a seguir entre os maiores negócios

3- Melvine Malard: 1 milhão de euros

No dia 20 de julho, a francesa Melvine Malard (26 anos) deixou o Manchester United para se juntar ao Chelsea, num negócio de um milhão de euros. Foi a terceira transferência com quatro dígitos deste verão.

4- Kadidiatou Diani: 800 mil euros

A francesa Kadidiatou Diani, (31 anos) trocou o PSG pelo London City Lionesses a 15 de julho. A aquisição terá sido fechada por 800 mil euros, apesar de não ter sido revelado o acordo financeiro, confirmando que o valor das jogadoras ainda é um tabú.

5- Jameese Joseph: 725 mil euros

No passado dia 7 de setembro, o Utah Royals FC anunciou a contratação da americana Jameese Joseph do Chicago Stars FC, por 840 mil dólares (725 mil euros), valor superior ao que o Portland Thorns pagou por Nina Nijstad (700), o City pagou por Carlotta Wamser (650) e o Arsenal gastou na aquisição do passe da luso-francesa Elisa de Almeida (600), que assim figura no top-10 do mercado 2026/27.

isaura.almeida@dn.pt