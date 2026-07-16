Telma Monteiro faz balanço da nova vida: “Há espaço para as novas gerações brilharem”
Gerardo Santos
Desporto

Telma Monteiro faz balanço da nova vida: “Há espaço para as novas gerações brilharem”

Longe da alta competição, mas ainda ligada ao judo, a antiga medalhada olímpica encontra na formação de atletas um novo desafio e garante que não sente amargura por ter falhado Paris: “Dei tudo”
Cecília Carmo
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