Telma Monteiro faz balanço da nova vida: “Há espaço para as novas gerações brilharem”

Há carreiras que terminam quando a competição acaba. A de Telma Monteiro parece seguir precisamente o caminho inverso. A antiga judoca, uma das maiores figuras da história do desporto português, assume agora uma nova missão: ajudar a formar atletas e transmitir às gerações mais novas os valores que marcaram décadas de sucesso internacional.Telma Monteiro mostra-se emocionada por integrar um grupo de referências do desporto nacional, sublinhando que nunca encarou qualquer conquista como garantida. "Nunca dei nada por garantido. Tudo o que consegui foi com muito sacrifício, muito esforço, mas também com muita paixão", afirmou, recordando que cada objetivo alcançado foi construído ao longo de anos de dedicação e trabalho.Mais do que revisitar o passado, a antiga medalhada olímpica prefere olhar para o futuro. Hoje, considera que o verdadeiro desafio passa por abrir caminho a quem chega depois dela. "Cada geração tem o dever de abrir um caminho ainda melhor para a seguinte", defendeu, mostrando satisfação por poder continuar ligada ao desenvolvimento do desporto português.Apesar de continuar a ser vista como uma das maiores referências do judo nacional, Telma Monteiro encara esse reconhecimento com naturalidade. "O tempo passa e surgem novas referências. Há espaço para as novas gerações brilharem. Mas, se de alguma forma marquei pessoas de forma positiva, isso deixa-me muito feliz."A antiga internacional portuguesa admite que gostaria de ser recordada, acima de tudo, pela dedicação que colocou em cada treino e em cada competição. "Se ficar na memória das pessoas como uma atleta que se dedicou muito, fico feliz."Essa vontade de continuar a contribuir levou-a a abraçar também o papel de treinadora no Benfica, experiência que descreve como particularmente estimulante. "Agora sou treinadora no Benfica. É um caminho muito interessante e desafiante", explicou, acrescentando que o judo deve ser visto como uma modalidade capaz de formar pessoas, independentemente de produzirem ou não campeões."O judo cria condições para desenvolver talentos, mas também para quem simplesmente gosta da modalidade. Nem toda a gente tem de praticar judo para conquistar medalhas."Questionada sobre a pressão que acompanha o alto rendimento, Telma Monteiro recusou associar o sucesso apenas aos resultados. Para a antiga judoca, o essencial é manter um compromisso absoluto com os próprios objetivos. "Temos de ter um compromisso com os nossos sonhos. Saber o que é preciso fazer para os alcançar e sermos honestos com o nosso trabalho e com as pessoas que trabalham connosco", afirmou.Como exemplo, recordou a forma como viveu a ausência nos Jogos Olímpicos de Paris. Apesar de não ter conseguido competir, garante que saiu de consciência tranquila. "As pessoas perguntam-me como consegui lidar com isso. Eu consegui porque dei tudo. Quando fazemos tudo o que está ao nosso alcance, ficamos em paz com o resultado."A terminar, deixou uma mensagem dirigida a todos os atletas que atravessam o difícil processo de qualificação olímpica, apelando à perseverança perante as dificuldades. "Quando as coisas são difíceis, não desistam, porque vale a pena. Sonhem muito alto e comprometam-se com o vosso sonho. Vai valer a pena", concluiu..Telma Monteiro acredita no Benfica, Fernanda Ribeiro confia no Porto. Clássico visto pelas campeãs