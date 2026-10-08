Taís Pina eliminada no primeiro combate nos Mundiais de judo
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Taís Pina eliminada no primeiro combate nos Mundiais de judo

Judoca portuguesa perdeu frente à russa Madina Taimazova, por yuko, na segunda ronda dos -70 kg, em Baku. Patrícia Sampaio e Jorge Fonseca são os próximos portugueses a entrar em ação.
Cecília Carmo
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Taís Pina terminou esta quinta-feira a participação nos Campeonatos do Mundo de judo, em Baku, no Azerbaijão, ao perder o primeiro combate frente à russa Madina Taimazova, na categoria de -70 kg. A portuguesa, de 21 anos, foi afastada por yuko, encerrando a presença na competição individual. 

Isenta da ronda inaugural, a atleta do Sport Algés e Dafundo entrou diretamente na segunda eliminatória, correspondente aos dezasseis avos de final, onde encontrou uma adversária com um percurso consolidado nos grandes palcos internacionais. Taimazova, medalhada de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, apresentou-se em Baku como sétima cabeça de série e nona classificada do ranking mundial, enquanto Taís Pina ocupava a 17.ª posição. 

A derrota impediu a judoca portuguesa de alcançar os oitavos de final e de continuar na luta pelas medalhas. A diferença no marcador ficou num yuko a favor da russa, sem qualquer pontuação técnica para a portuguesa, segundo o registo da Federação Internacional de Judo. 

Esta foi a terceira participação de Taís Pina em Mundiais seniores, depois de Abu Dhabi, em 2024, e Budapeste, em 2025. A preparação para Baku foi condicionada por uma lesão no dedo médio da mão esquerda, que obrigou a uma intervenção cirúrgica e a afastou dos Europeus de abril, em Tbilisi. A atleta chegou ao Mundial com o objetivo de melhorar as prestações anteriores, embora reconhecesse que ainda não se encontrava no seu melhor momento de forma. 

Taís Pina era a única representante nacional em competição esta quinta-feira. Portugal tem ainda três judocas por competir na prova individual: Patrícia Sampaio, Jorge Fonseca e Rochele Nunes. 

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