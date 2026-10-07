Joana Crisóstomo cai nos oitavos e é nona no Mundial de judo

Joana Crisóstomo terminou esta quarta-feira a participação no Campeonato do Mundo de judo, em Baku, no nono lugar da categoria de -63 kg, depois de uma campanha marcada por duas vitórias antes da derrota nos oitavos de final diante da japonesa Haruka Kaju, campeã mundial em título e líder do ranking mundial.

A judoca portuguesa, de 24 anos, começou por impor-se à australiana Saya Middleton e venceu depois a bielorrussa Yana Makretskaya, assegurando a presença entre as 16 melhores da prova. Os dois triunfos foram alcançados por ippon, num percurso que confirmou a boa adaptação da atleta da Universidade Lusófona à nova categoria.

Nos oitavos de final, Crisóstomo encontrou uma adversária de enorme exigência. Haruka Kaju chegou a Baku como número um mundial e prolongou a série invicta iniciada em 2024, somando a 37.ª vitória consecutiva. A portuguesa foi eliminada por uma das grandes favoritas ao título, mas saiu do Mundial com duas vitórias e o nono lugar final.

Esta foi a segunda participação de Joana Crisóstomo em Campeonatos do Mundo, depois de ter competido em Doha, em 2023, ainda na categoria de -70 kg. A descida para -63 kg constituiu uma mudança relevante no seu percurso competitivo, permitindo-lhe enfrentar adversárias de um perfil físico mais próximo do seu.

O nono lugar iguala, até ao momento, o melhor resultado português nestes Mundiais, alcançado também por Bernardo Tralhão. A participação lusa em Baku prossegue na quinta-feira com Taís Pina, em -70 kg. Na sexta-feira entram em ação Patrícia Sampaio, em -78 kg, e Jorge Fonseca, em -100 kg, seguindo-se Rochele Nunes, em +78 kg, no sábado.