Otari Kvantidze eliminado na estreia dos Mundiais de judo
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Otari Kvantidze eliminado na estreia dos Mundiais de judo

Judoca português dos -73 kg perdeu por ippon com o japonês Ryuga Tanaka, um dos nomes fortes da categoria, aos 2.13 minutos de combate, em Baku.
Cecília Carmo
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Otari Kvantidze foi esta terça-feira eliminado na primeira ronda dos Campeonatos do Mundo de judo, que decorrem em Baku, no Azerbaijão, ao perder por ippon frente ao japonês Ryuga Tanaka, na categoria de -73 kg.

O judoca português, de 23 anos, teve uma entrada particularmente exigente na competição, diante de Tanaka, campeão nacional japonês e vencedor dos Grand Slam de Tóquio em 2024 e 2025. O combate abriu a jornada no tatami 1 da Arena Nacional de Ginástica de Baku e terminou aos 2.13 minutos, quando o nipónico conseguiu projetar o atleta do Sporting com uma técnica de pernas.

Kvantidze procurou assumir a iniciativa e chegou a tentar levar o combate para o solo, em busca de uma imobilização, mas Tanaka aproveitou um momento de desequilíbrio para resolver o duelo pela pontuação máxima. A derrota afasta de imediato o português da luta pelas medalhas numa categoria particularmente competitiva.

No final, Otari Kvantidze assumiu a responsabilidade pelo desfecho. “Houve ali um momento que ele aproveitou e projetou-me, mas a responsabilidade é minha”, explicou o judoca, admitindo que o adversário já tinha ensaiado a mesma ação antes de conseguir concretizá-la.

A eliminação interrompe uma participação para a qual o campeão nacional dos -73 kg chegava com ambição renovada, depois do sétimo lugar alcançado nos Mundiais de Budapeste, em 2025. O português, 36.º do ranking mundial, apresentava-se em Baku para a terceira presença em Campeonatos do Mundo e tinha assumido o objetivo de discutir os lugares do pódio, após uma longa preparação internacional.

Portugal mantém cinco judocas em prova na competição individual: Joana Crisóstomo (-63 kg), Taís Pina (-70 kg), Patrícia Sampaio (-78 kg), Jorge Fonseca (-100 kg) e Rochele Nunes (+78 kg). Catarina Costa, Bernardo Tralhão, Miguel Gago e agora Otari Kvantidze já foram afastados do Mundial.

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