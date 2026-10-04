Portugal abre Mundiais de judo com dois nonos lugares em Baku

O desafio seguinte colocou-o diante de Sardalashvili, campeão mundial em 2024 e europeu em 2025. O georgiano ganhou vantagem com um waza-ari e Tralhão acabou eliminado ao receber a terceira penalização, quando faltavam 13 segundos para terminar o combate. As duas vitórias marcaram a estreia do português, embora o encontro com um adversário mais experiente tenha fechado o caminho para os quartos de final.

Na competição feminina, Catarina Costa beneficiou de isenção na primeira ronda e entrou diretamente no quadro de 32, no qual venceu a belga Victoria Sibille. A judoca da Académica de Coimbra conseguiu um waza-ari com uma técnica de varrimento e garantiu a passagem aos oitavos de final.

Seguiu-se Boukli, quinta do ranking mundial, que voltou a impedir a progressão da portuguesa. Catarina Costa não conseguiu pontuar e recebeu a terceira penalização a um minuto e 19 segundos do fim. A francesa já a tinha derrotado nas três finais europeias em que se defrontaram.

Aos 30 anos, Catarina disputou o seu oitavo Mundial, numa temporada condicionada pela recuperação de uma operação ao cotovelo. O regresso ao circuito internacional já lhe tinha permitido conquistar o bronze no Grand Prix de Lima e alcançar o quinto lugar no Grand Slam de Lausana, ambos em agosto. Em Baku, somou uma vitória, mas continua à procura da primeira medalha mundial.

A participação portuguesa prossegue na segunda-feira, 5 de outubro, com Miguel Gago, em -66 kg. Otari Kvantidze compete na terça-feira, em -73 kg, Joana Crisóstomo na quarta-feira, em -63 kg, e Taís Pina na quinta-feira, em -70 kg. A sexta-feira reúne Patrícia Sampaio, em -78 kg, e Jorge Fonseca, em -100 kg, antes de Rochele Nunes encerrar a presença nacional nas provas individuais, no sábado, em +78 kg.

Portugal apresenta nove judocas nestes Mundiais, entre os quais dois atletas com medalhas mundiais no currículo. Patrícia Sampaio defende o bronze conquistado em Budapeste, em 2025, enquanto Jorge Fonseca, campeão em 2019 e 2021, chega a Baku depois de ter alcançado a prata no Grand Slam de Budapeste, em setembro.