Portugal abre Mundiais de judo com dois nonos lugares em Baku
Catarina Costa, em -48 kg, e Bernardo Tralhão, em -60 kg, terminaram este domingo (4 de outubro) no nono lugar nas respetivas categorias, no primeiro dia dos Mundiais de judo, em Baku, no Azerbaijão. Os dois portugueses chegaram aos oitavos de final, mas foram travados pela francesa Shirine Boukli e pelo georgiano Giorgi Sardalashvili, ficando fora da discussão das medalhas.
Para Bernardo Tralhão, de 23 anos, a primeira participação num Mundial de seniores terminou com duas vitórias em três combates. O judoca da Associação Cristã da Mocidade de Coimbra começou por superar Moussa Yahaya, do Níger, e afastou depois Ali Popalzai, que compete pela equipa de refugiados. Nos dois encontros, impôs-se por ippon através do trabalho no solo: uma imobilização decidiu o primeiro e uma chave de braço resolveu o segundo.
O desafio seguinte colocou-o diante de Sardalashvili, campeão mundial em 2024 e europeu em 2025. O georgiano ganhou vantagem com um waza-ari e Tralhão acabou eliminado ao receber a terceira penalização, quando faltavam 13 segundos para terminar o combate. As duas vitórias marcaram a estreia do português, embora o encontro com um adversário mais experiente tenha fechado o caminho para os quartos de final.
Na competição feminina, Catarina Costa beneficiou de isenção na primeira ronda e entrou diretamente no quadro de 32, no qual venceu a belga Victoria Sibille. A judoca da Académica de Coimbra conseguiu um waza-ari com uma técnica de varrimento e garantiu a passagem aos oitavos de final.
Seguiu-se Boukli, quinta do ranking mundial, que voltou a impedir a progressão da portuguesa. Catarina Costa não conseguiu pontuar e recebeu a terceira penalização a um minuto e 19 segundos do fim. A francesa já a tinha derrotado nas três finais europeias em que se defrontaram.
Aos 30 anos, Catarina disputou o seu oitavo Mundial, numa temporada condicionada pela recuperação de uma operação ao cotovelo. O regresso ao circuito internacional já lhe tinha permitido conquistar o bronze no Grand Prix de Lima e alcançar o quinto lugar no Grand Slam de Lausana, ambos em agosto. Em Baku, somou uma vitória, mas continua à procura da primeira medalha mundial.
A participação portuguesa prossegue na segunda-feira, 5 de outubro, com Miguel Gago, em -66 kg. Otari Kvantidze compete na terça-feira, em -73 kg, Joana Crisóstomo na quarta-feira, em -63 kg, e Taís Pina na quinta-feira, em -70 kg. A sexta-feira reúne Patrícia Sampaio, em -78 kg, e Jorge Fonseca, em -100 kg, antes de Rochele Nunes encerrar a presença nacional nas provas individuais, no sábado, em +78 kg.
Portugal apresenta nove judocas nestes Mundiais, entre os quais dois atletas com medalhas mundiais no currículo. Patrícia Sampaio defende o bronze conquistado em Budapeste, em 2025, enquanto Jorge Fonseca, campeão em 2019 e 2021, chega a Baku depois de ter alcançado a prata no Grand Slam de Budapeste, em setembro.