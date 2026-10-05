Miguel Gago eliminado no primeiro combate dos Mundiais de judo em Baku

Miguel Gago foi esta segunda-feira eliminado no primeiro combate da categoria de -66 kg dos Campeonatos do Mundo de judo, que decorrem em Baku, no Azerbaijão, ao perder frente ao britânico Michael Fryer.

O judoca português, de 22 anos, não conseguiu ultrapassar o atleta britânico e ficou afastado da discussão pelas medalhas logo na ronda inaugural. Gago, que ocupa o 43.º lugar do ranking mundial, era o único representante nacional em ação neste segundo dia de competição.

Representante da Académica de Coimbra, Miguel Gago disputava o segundo Campeonato do Mundo de seniores da carreira, depois de se ter estreado na edição de Budapeste, em 2025. O português chegava a Baku depois de uma temporada em crescendo, marcada pela medalha de bronze no Grand Prix de Lima, em agosto, e pelo sétimo lugar no Grand Slam de Paris.

Antes de entrar em competição, Gago assumira que se apresentava mais confiante e maduro do que na estreia mundial. O sorteio colocou-o diante de Michael Fryer, então 63.º da hierarquia internacional, num duelo que abria um percurso exigente numa das categorias mais competitivas do judo mundial, mas o atleta luso não conseguiu transformar a preparação numa vitória.

A eliminação de Miguel Gago encerra a participação portuguesa neste segundo dia dos Mundiais. No domingo, Catarina Costa, em -48 kg, e Bernardo Tralhão, em -60 kg, terminaram ambos no nono lugar, depois de alcançarem os oitavos de final.

A participação nacional em Baku prossegue esta terça-feira com Otari Kvantidze, que compete na categoria de -73 kg.