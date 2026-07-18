Surfista Teresa Bonvalot vence final portuguesa do Ballito Pro, na África do Sul

Teresa Bonvalot conquistou hoje a sua segunda vitória no circuito Challenge Series de surf, ao vencer o Ballito Pro, na África do Sul, onde se impôs na final à também portuguesa Francisca Veselko.Na primeira final deste circuito totalmente portuguesa, na primeira etapa das cinco etapas da temporada 2026/27, Teresa Bonvalot somou 10,33 pontos (5,5 e 4,83), batendo a sua compatriota Francisca Veselko, que não foi além de 9,1 (4,67 e 4,43).Teresa Bonvalot, que persegue a qualificação para o circuito mundial, vai assumir a liderança do Challenge Series, seguida de Veselko, que aumenta as opções para prosseguir na elite, via novo apuramento, uma vez que, após seis das 13 etapas do ano, é a 23.ª e última do circuito mundial, no qual participa com Yolanda Hopkins (20.ª).A campeã do Ballito Pro foi imediatamente felicitada por Veselko, ainda no mar, nos momentos finais da final que ambas disputaram.“Portugal ia sempre ganhar, por isso, parabéns à 'Kika' e também à Maria [Salgado], que esteve na prova. Fizemos história, com duas miúdas na final”, vincou Bonvalot, em declarações à Liga Mundial de Surf, ainda na praia sul-africana.Bonvalot, que foi nona nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 e 17.ª em Paris2024, somou o seu nono triunfo internacionais, o segundo neste circuito, depois da vitória no GWM Sydney Surf Pro, na Austrália, da segunda etapa da Challenger Series de 2022.Os outros sete triunfos da surfista natural de Cascais, de 26 anos, foram alcançados no circuito de qualificação, três no Caparica Surf Fest, em 2021, 2022 e 2024, uma no Azores Airlines Pro, em 2021, e outras no Seat Pro Netanya, em Israel, no Patin Classic Galícia Pro, em Espanha, também em 2022, e no Rip Curl Pro Anglet, em 2024.“Não tenho palavras, estou muito emotiva agora, não acreditaria se me dissessem que ia ganhar este campeonato. Só Tentei manter-me positiva, mas é irreal. Eu ainda estou fora de mim com esta vitória, que é para as pessoas importantes que me rodeia e só me apetece chorar”, prosseguiu ‘Teresinha’.A cascalense confirmou o regresso em pleno depois de ter sido operada, em março último, após seis meses a competir lesionada, para debelar uma lesão sofrida em El Salvador, num embate com uma pedra com um ouriço-do-mar, cujos picos já afetavam a articulação e até o osso do pé direito.Apesar de disputar a elite mundial, Veselko, de 23 anos, tem um palmarés mais modesto, com apenas um triunfo no Challenger Series, em 2025, no Burton Automotive Newcastle Surfest, na Austrália, que a catapultou par ao quinto lugar do circuito e consequente apuramento. O Challenge Series tem passagem prevista para Portugal, na quarta etapa, a disputar em Ribeira d'Ilhas, na Ericeira, entre 06 e 12 de outubro..As surfistas Teresa Bonvalot e Francisca Veselko garantem meias-finais do Ballito Pro.Teresa Bonvalot e Francisco Ordonhas defendem títulos na Liga MEO Surf que começa na Figueira da Foz