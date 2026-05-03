Superbikes. Miguel Oliveira sai de maca na Superpole e falha segunda corrida na Hungria

O piloto português Miguel Oliveira (BMW) ficou afastado da segunda corrida da prova da Hungria do Mundial de Superbikes, prevista para este domingo (3), devido à lesão sofrida esta manhã na Superpole desta quarta ronda da temporada.Oliveira foi abalroado pelo italiano Andrea Locatelli (Yamaha) na primeira volta da Superpole, uma corrida mais curta que define a grelha de partida para a corrida principal da tarde.Locatelli foi tocado pelo britânico Sam Lowes (Ducati) e acabou por embater na BMW do português, que foi violentamente atirado ao chão e ainda foi apanhado pela própria mota.Oliveira acabou por ser assistido ainda em pista e retirado de maca, consciente. “O Miguel está consciente e responsivo. No entanto, hoje já não voltará a correr. Irá ao hospital para realizar mais exames”, indicou à agência Lusa fonte oficial da equipa Rokit BMW.No sábado, Miguel Oliveira foi terceiro classificado na primeira das duas corridas do fim de semana da Hungria do Mundial de Superbikes.O piloto luso ocupa, atualmente, a quarta posição do campeonato, com 85 pontos..Miguel Oliveira conquista terceiro lugar na Hungria com novo pódio no Mundial de Superbikes