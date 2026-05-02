Miguel Oliveira conquista terceiro lugar na Hungria com novo pódio no Mundial de Superbikes

O português Miguel Oliveira terminou este sábado na terceira posição a primeira corrida da ronda da Hungria do Campeonato do Mundo de Superbikes, disputada no circuito de Balaton Park, confirmando o quarto pódio da época no seu ano de estreia na categoria. O piloto da BMW partiu da quarta posição da grelha e conseguiu manter-se entre os mais competitivos ao longo da corrida, concluindo a prova atrás da dupla oficial da Ducati composta por Nicolò Bulega, vencedor, e Iker Lecuona, segundo classificado. Bulega dominou a corrida de início ao fim e somou o 14.º triunfo consecutivo no Mundial de Superbikes, estabelecendo um novo recorde histórico na competição, superando a anterior marca do turco Toprak Razgatlıoğlu. O italiano reforçou igualmente a liderança do campeonato com uma série perfeita de vitórias na presente temporada. Apesar de um arranque competitivo, Miguel Oliveira enfrentou dificuldades nas primeiras voltas devido ao intenso tráfego no pelotão da frente, mas conseguiu recuperar posições com um ritmo consistente. O piloto português ultrapassou adversários diretos na luta pelo pódio, nomeadamente Yari Montella, assegurando o terceiro lugar até à bandeira de xadrezA ronda húngara prossegue no domingo com a corrida Superpole e a segunda corrida principal do fim de semana, que voltará a atribuir pontos importantes para o campeonato. .Miguel Oliveira termina em 12.º na segunda corrida do Mundial de Superbikes em Assen.Miguel Oliveira volta a subir ao pódio em Portimão e sobe ao 4.º lugar no Mundial de Superbikes