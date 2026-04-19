Miguel Oliveira termina em 12.º na segunda corrida do Mundial de Superbikes em Assen

Miguel Oliveira terminou este domingo na 12.ª posição a segunda corrida do fim de semana da ronda dos Países Baixos do Mundial de Superbikes, disputada em Assen, terceira etapa da temporada. O piloto português, que compete pela BMW, concluiu a prova a 24,570 segundos do vencedor, o italiano Nicolò Bulega (Ducati), que somou o 13.º triunfo consecutivo na competição.Bulega continua a dominar a temporada, tendo vencido todas as nove corridas realizadas até ao momento em 2026, prolongando ainda a série de vitórias iniciada no final da época anterior. Com este resultado, igualou o registo anteriormente estabelecido por Toprak Razgatlioglu. No final da corrida, o italiano sublinhou a satisfação com o desempenho da equipa, destacando, no entanto, que o objectivo principal continua a ser somar vitórias.Na corrida de Assen, o espanhol Iker Lecuona (Ducati) terminou na segunda posição, a 2,724 segundos do vencedor, enquanto o britânico Sam Lowes (Ducati) completou o pódio, a 5,257 segundos.Miguel Oliveira partiu da 15.ª posição da grelha e viu a sua tarefa dificultada logo no arranque, após um toque com outro piloto que o fez cair para o 17.º lugar. O português iniciou depois uma recuperação consistente, chegando ao 11.º posto a meio da corrida. Contudo, um erro numa travagem, quando disputava posição com dois adversários, fê-lo perder novamente terreno. Até ao final, ainda conseguiu recuperar uma posição, cruzando a meta no 12.º lugar.A prova voltou a confirmar o forte domínio da Ducati, que colocou seis motos nas seis primeiras posições da classificação final.No campeonato, Nicolò Bulega lidera de forma destacada com 187 pontos. Miguel Oliveira ocupa agora a quarta posição da geral, com 69 pontos, menos 13 do que Sam Lowes, que segue no terceiro lugar. Entre os construtores, a Ducati mantém igualmente a liderança.Na categoria Sportbike, o português Tomás Alonso (Yamaha) não terminou a corrida, repetindo o desfecho registado na véspera.A próxima ronda do Mundial de Superbikes realiza-se entre 1 e 3 de Maio, na Hungria..Miguel Oliveira volta a subir ao pódio em Portimão e sobe ao 4.º lugar no Mundial de Superbikes.Miguel Oliveira estreia-se nas Superbikes com recuperação até ao 7.º lugar na última corrida da Austrália