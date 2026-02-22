Miguel Oliveira estreia-se nas Superbikes com recuperação até ao 7.º lugar na última corrida da Austrália

A estreia de Miguel Oliveira no Mundial de Superbikes terminou com sinais encorajadores. O piloto português da BMW concluiu este domingo, 22 de fevereiro, a segunda corrida da ronda inaugural, disputada em Phillip Island (Austrália), na sétima posição, depois de partir do 21.º e último lugar da grelha.A corrida ficou marcada por chuva intensa e várias quedas, mas Oliveira conseguiu uma recuperação consistente ao longo das voltas. A meio da prova já seguia no top-10 e confirmou a subida nos instantes finais, garantindo o sétimo lugar após ultrapassar adversários nos metros derradeiros.O triunfo pertenceu ao italiano Nicolò Bulega (Ducati), que completou um fim de semana perfeito ao vencer também a corrida de sábado e a prova sprint. Axel Bassani (Bimota) terminou na segunda posição e o espanhol Álvaro Bautista (Ducati) fechou o pódio. Oliveira cruzou a meta a 32,135 segundos do vencedor. O português teve um fim de semana condicionado desde o início. Uma queda na qualificação impediu-o de marcar tempo competitivo e relegou-o para a última fila da grelha, situação agravada por problemas técnicos na corrida Superpole poucas horas antes da prova principal. Apesar disso, confirmou a sua tradicional competitividade em pista molhada e protagonizou uma recuperação significativa, somando nove pontos nesta segunda corrida, depois dos oito alcançados no sábado. No total, acumulou 17 pontos e ocupa o oitavo lugar do campeonato após a primeira de 12 rondas, a 45 pontos do líder Bulega, que soma a pontuação máxima. A próxima etapa do Mundial realiza-se em Portugal, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, a 29 de março. .Miguel Oliveira recupera do último lugar e chega em oitavo na estreia nas Superbikes.Miguel Oliveira estreia-se nas Superbikes com 10.º tempo nos primeiros treinos na Austrália