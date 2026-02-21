Miguel Oliveira recupera do último lugar e chega em oitavo na estreia nas Superbikes

Miguel Oliveira terminou este sábado, 21 de fevereiro, a primeira corrida do Mundial de Superbikes no oitavo lugar. A disputa ocorreu em Phillip Island, na Austrália. Depois de partir da 21.ª e última posição da grelha, protagonizou uma recuperação extraordinária ao longo da prova inaugural da temporada.O piloto português da BMW viu a qualificação comprometida por uma queda logo no início da sessão de superpole, na curva 2, que o impediu de registar qualquer tempo. Forçado a arrancar do fundo da grelha, respondeu em pista com um arranque eficaz e ultrapassagens progressivas desde as primeiras voltas.À chegada à mesma curva, onde caíra horas antes, já tinha ganho três posições e rapidamente entrou na zona de pontos ao atingir o 15.º lugar. Com um ritmo estável e sem erros, continuou a subir na classificação ao longo da corrida.A seis voltas do final entrou no top-10, beneficiando da queda do espanhol Xavi Vierge (Yamaha), e na fase decisiva ainda ultrapassou mais dois adversários, cortando a meta em oitavo. O triunfo pertenceu ao italiano Nicolò Bulega (Ducati), que liderou de início ao fim depois de partir da pole position. O pódio foi totalmente preenchido por pilotos italianos da Ducati, com Yari Montella em segundo e Lorenzo Baldassarri em terceiro.Oliveira soma assim os primeiros oito pontos no campeonato, numa época em que se estreia no Mundial de Superbikes após a passagem pelo MotoGP. Este domingo realiza-se o segundo dia de competição em Phillip Island, com a disputa da corrida Superpole — mais curta e decisiva para a grelha — seguida da segunda corrida longa da ronda australiana. Miguel Oliveira terá nova oportunidade para consolidar a adaptação às Superbikes e procurar um resultado ainda mais competitivo, enquanto Nicolò Bulega defenderá a liderança inicial do campeonato numa jornada que encerra a primeira das 12 rondas da temporada..Miguel Oliveira estreia-se nas Superbikes com 10.º tempo nos primeiros treinos na Austrália.Miguel Oliveira estreia-se no Mundial de Superbikes na Austrália com a BMW .Aventura de Miguel Oliveira na BMW começou esta quarta-feira em Jerez (com vídeo)