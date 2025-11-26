Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Aventura de Miguel Oliveira na BMW começou esta quarta-feira em Jerez (com vídeo)
Desporto

Aventura de Miguel Oliveira na BMW começou esta quarta-feira em Jerez (com vídeo)

Piloto português deixou o MotoGP e já acelera para o Mundial de Superbike de 2026.
Isaura Almeida
Publicado a
Atualizado a

Duas semanas depois de deixar o paddock do MotoGP, Miguel Oliveira começou a época de testes para o próximo Mundial de Superbike (WorldSBK), em Jerez de la Frontera, Espanha.

Esta quarta-feira, 26 de novembro, na primeira experiência com a BMW M 1000 RR, o português terminou com o 9.º melhor tempo da sessão. Oliveira vai correr pela ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team em 2026 e cumpre dois dias de testes para afinar a mota para a competição.

Miguel Oliveira: “O MotoGP marcou a minha vida, mas agora a minha energia vai estar no Superbike e na BMW”
Miguel Oliveira
Mundial
Superbike

