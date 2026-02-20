Miguel Oliveira estreia-se nas Superbikes com 10.º tempo nos primeiros treinos na Austrália

O português Miguel Oliveira iniciou esta sexta-feira, 20 de fevereiro, uma nova fase da carreira ao participar pela primeira vez numa prova do Mundial de Superbikes, terminando as sessões de treinos livres da ronda inaugural, disputada no Phillip Island Circuit, na 10.ª posição. O piloto de 31 anos, que trocou este ano o MotoGP pelas motos derivadas de série e integra a equipa oficial da BMW, registou a sua melhor volta em 1.29,746 minutos, ficando a menos de um segundo do tempo de referência.O mais rápido do dia foi o italiano Niccolo Bulega (Ducati), apontado como um dos candidatos ao título, enquanto o britânico Alex Lowes (Bimota) e o também britânico Sam Lowes (Ducati) completaram os três primeiros lugares. Apesar do décimo registo, Oliveira foi o melhor representante da BMW nas duas sessões do dia, sinalizando uma adaptação competitiva à nova categoria e à moto alemã..No final do primeiro contacto oficial com o campeonato, o piloto português mostrou-se satisfeito com a evolução e destacou a margem de progressão para o restante fim de semana, que inclui nova sessão de treinos, qualificação e a primeira corrida da temporada. A prova australiana marca o arranque do campeonato de 2026 e o começo de uma etapa diferente para Oliveira, após várias épocas na principal categoria do motociclismo de velocidade, agora perante o desafio de se afirmar num pelotão equilibrado e com máquinas tecnicamente distintas das que utilizava até ao ano passado.O programa competitivo da ronda inaugural do Mundial de Superbikes prossegue no sábado, novamente no Phillip Island Circuit, com a realização de uma terceira sessão de treinos livres destinada aos últimos acertos nas motos, seguida da qualificação (Superpole), que definirá a grelha de partida, e da primeira corrida do fim de semana. No domingo disputam-se as restantes duas provas: a corrida curta Superpole Race, que determina a ordem das primeiras posições para a grelha final, e a segunda corrida principal da etapa, encerrando assim a ronda australiana, na qual Miguel Oliveira terá três oportunidades competitivas no arranque da temporada..Miguel Oliveira estreia-se no Mundial de Superbikes na Austrália com a BMW .Aventura de Miguel Oliveira na BMW começou esta quarta-feira em Jerez (com vídeo)