Miguel Oliveira estreia-se no Mundial de Superbikes na Austrália com a BMW

O piloto português Miguel Oliveira inicia este fim de semana uma nova etapa na carreira ao estrear-se no Campeonato do Mundo de Superbike World Championship, depois de vários anos no MotoGP. O piloto de 31 anos, natural de Almada, integra a equipa oficial da BMW Motorrad, marca que conquistou os dois últimos títulos mundiais.A ronda inaugural realiza-se no circuito de Phillip Island Circuit, na Austrália, primeira das 12 etapas previstas para a temporada. O calendário inclui duas provas em Portugal, no Autódromo Internacional do Algarve e no Autódromo do Estoril.Oliveira substitui o bicampeão mundial Toprak Razgatlioglu, que transitou para a categoria rainha, e chega a um paddock novo depois de uma pré-época condicionada pela chuva, que limitou o tempo de adaptação à BMW M 1000 RR. Ainda assim, nos testes realizados em Phillip Island apresentou evolução progressiva, terminando entre os dez primeiros.O Mundial de Superbikes é considerado o segundo campeonato mais importante das corridas de velocidade em circuito. Ao contrário da MotoGP, que utiliza protótipos desenvolvidos de raiz, a competição recorre a motos derivadas de produção com cerca de 1000 cc, adaptadas ao uso em pista. Participam seis construtores — BMW, Ducati, Yamaha, Kawasaki, Honda e Bimota — e cada jornada inclui três corridas: duas principais e uma superpole sprint.Apesar do título pertencer à BMW, a Ducati e o italiano Nicolo Bulega surgem entre os principais candidatos ao campeonato após os testes de pré-temporada na Austrália.O programa do fim de semana prevê treinos livres na sexta-feira, qualificação e primeira corrida no sábado, e no domingo a corrida curta de superpole seguida da segunda corrida principal. Para Miguel Oliveira, a estreia representa a adaptação a um novo formato competitivo, mas também a continuidade ao mais alto nível do motociclismo mundial.