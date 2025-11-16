Miguel Oliveira despede-se do MotoGP com 11.º lugar em Valência

O piloto português Miguel Oliveira (Yamaha) despediu-se este domingo, 16 de novembro, do Mundial de MotoGP com um 11.º lugar no Grande Prémio da Comunidade Valenciana, 22.ª e última ronda da temporada.O piloto luso concluiu a prova espanhola a 19,304 segundos do vencedor, o italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), que bateu por 0,686 segundos o espanhol Raúl Fernández (Aprilia), segundo, enquanto o italiano Fábio DiGiannantonio (Ducati) ficou em terceiro, a 3,765.Com estes resultados, Miguel Oliveira fecha o Mundial de MotoGP na 20.ª posição, com 43 pontos, numa competição que já tinha sido virtualmente conquistada pelo espanhol Marc Márquez (Ducati), campeão mundial pela sétima vez.A partir da próxima época, Miguel Oliviera vai competir no Mundial de Superbikes..Em lágrimas e de bandeira em punho, Miguel Oliveira disse "adeus", desejando que seja "até já"