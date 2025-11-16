Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Miguel Oliveira despede-se do MotoGP com 11.º lugar em Valência
Foto: Filip Singer / Lusa
Desporto

Miguel Oliveira despede-se do MotoGP com 11.º lugar em Valência

Piloto português fecha a última participação no Mundial de MotoGP na 20.ª posição, com 43 pontos.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O piloto português Miguel Oliveira (Yamaha) despediu-se este domingo, 16 de novembro, do Mundial de MotoGP com um 11.º lugar no Grande Prémio da Comunidade Valenciana, 22.ª e última ronda da temporada.

O piloto luso concluiu a prova espanhola a 19,304 segundos do vencedor, o italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), que bateu por 0,686 segundos o espanhol Raúl Fernández (Aprilia), segundo, enquanto o italiano Fábio DiGiannantonio (Ducati) ficou em terceiro, a 3,765.

Com estes resultados, Miguel Oliveira fecha o Mundial de MotoGP na 20.ª posição, com 43 pontos, numa competição que já tinha sido virtualmente conquistada pelo espanhol Marc Márquez (Ducati), campeão mundial pela sétima vez.

A partir da próxima época, Miguel Oliviera vai competir no Mundial de Superbikes.

Miguel Oliveira despede-se do MotoGP com 11.º lugar em Valência
Em lágrimas e de bandeira em punho, Miguel Oliveira disse "adeus", desejando que seja "até já"
MotoGP
Miguel Oliveira

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt