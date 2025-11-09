Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Em lágrimas e de bandeira em punho, Miguel Oliveira disse "adeus", desejando que seja "até já"
Desporto

Em lágrimas e de bandeira em punho, Miguel Oliveira disse "adeus", desejando que seja "até já"

Português terminou o Grande Prémio de Portugal num “satisfatório” 14.º lugar. Despedida do MotoGP é em Valência, no dia 16, dia em que assume a missão de pai. Bezzecchi venceu em Portimão.
Isaura Almeida
