Miguel Oliveira volta a subir ao pódio em Portimão e sobe ao 4.º lugar no Mundial de Superbikes

Miguel Oliveira voltou a subir ao pódio no Autódromo Internacional do Algarve ao terminar a segunda corrida do fim de semana do Mundial de Superbikes de 2026 na terceira posição, repetindo o resultado alcançado tanto na corrida de sábado como na Superpole Race disputada na manhã de domingo. O piloto português confirmou assim um arranque de temporada muito positivo diante do público nacional, apenas superado pelo domínio das Ducati oficiais.Tal como já tinha acontecido nas restantes corridas da ronda portuguesa, a vitória voltou a pertencer ao italiano Nicolò Bulega, que liderou novamente um pódio completado pelo seu colega de equipa Iker Lecuona, segundo classificado. O espanhol e o italiano confirmaram a superioridade da formação Aruba.it Racing – Ducati neste início de campeonato, somando nova dobradinha em Portimão. Oliveira arrancou da terceira posição, mas perdeu momentaneamente terreno na fase inicial da corrida, acabando por estabilizar no terceiro lugar após as primeiras voltas. A partir daí, concentrou-se na defesa da posição face à pressão de Alex Lowes, que rodou durante grande parte da prova muito próximo da BMW do português. Apesar da diferença reduzida entre ambos, o piloto britânico nunca conseguiu concretizar qualquer tentativa clara de ultrapassagem, permitindo ao “Falcão” assegurar mais um pódio consistente em casa.Durante todo o fim de semana algarvio, apenas as Ducati oficiais demonstraram um ritmo claramente superior ao do piloto português, com Bulega a manter uma sequência perfeita de vitórias nas corridas já disputadas nesta temporada. O domínio do italiano confirma-se também na classificação geral do campeonato, onde lidera de forma destacada após as primeiras rondas do ano. Com os resultados obtidos em Portimão, Miguel Oliveira subiu várias posições na tabela do campeonato e ascendeu ao quarto lugar da classificação de pilotos, reforçando o impacto imediato da sua estreia com a BMW no Mundial de Superbikes..Miguel Oliveira no pódio da primeira corrida de Superbikes no Algarve.Superbikes: Miguel Oliveira garante quarto lugar na grelha para a primeira corrida em Portimão