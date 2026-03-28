Miguel Oliveira no pódio da primeira corrida de Superbikes no Algarve

O piloto português Miguel Oliveira (BMW) terminou este sábado, 28 de março, no degrau mais baixo do pódio da primeira de duas corridas da prova portuguesa do Mundial de Superbikes, que este fim de semana se realiza no Algarve.Oliveira, que arrancou do quarto lugar, terminou a cerca de quatro segundos do vencedor, o italiano Nicolò Bulega (Ducati), que bateu o seu companheiro de equipa, o espanhol Iker Lecuona (Ducati), por cerca de dois segundos..Superbikes: Miguel Oliveira garante quarto lugar na grelha para a primeira corrida em Portimão. No domingo, disputa-se a corrida de superpole e a segunda corrida do fim de semana desta segunda ronda das 12 que compõem a temporada..Miguel Oliveira estreia-se nas Superbikes com recuperação até ao 7.º lugar na última corrida da Austrália