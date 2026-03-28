Superbikes: Miguel Oliveira garante quarto lugar na grelha para a primeira corrida em Portimão

O piloto português Miguel Oliveira assegurou o quarto lugar na grelha de partida para a primeira corrida da ronda do Mundial de Superbikes disputada no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, depois de registar a sua melhor volta do fim de semana em 1.39,068 minutos. O resultado coloca o estreante luso neste campeonato numa posição competitiva para a corrida inaugural da jornada algarvia, marcada para as 15h30 de hoje.A ‘pole position’ foi conquistada pelo italiano Nicolò Bulega (Ducati), que estabeleceu um novo recorde do circuito com o tempo de 1.38,495 minutos, superando a anterior marca de 1.39,081 pertencente ao turco Toprak Razgatlıoğlu desde 2025. O espanhol Iker Lecuona (Ducati) garantiu o segundo melhor tempo, a 0,142 segundos do líder, enquanto o italiano Yari Montella (Ducati) fechou o top-3, a 0,438 segundos. Oliveira terminou a 0,573 segundos do tempo de referência, integrando um grupo de quatro pilotos que rodaram abaixo do anterior recorde do traçado algarvio.Apesar da volta mais rápida, Bulega admitiu que ainda há margem de progressão para a corrida, referindo ter cometido pequenos erros durante a qualificação, mas mostrando confiança na competitividade demonstrada.O dia começou com algum contratempo para o piloto português, que sofreu uma queda sem consequências físicas durante a terceira sessão de treinos livres, terminada na terceira posição.Na sua estreia no Mundial de Superbikes após 14 temporadas no Campeonato do Mundo de Velocidade, o piloto da BMW conseguiu melhorar significativamente o registo alcançado na qualificação do Grande Prémio de Portugal de MotoGP em 2025, reduzindo quase um segundo ao tempo então obtido, apesar de competir agora com motos derivadas de série. O desempenho reforça as expectativas para as corridas da ronda portuguesa, numa fase inicial de um campeonato composto por 12 etapas..Miguel Oliveira estreia-se nas Superbikes com recuperação até ao 7.º lugar na última corrida da Austrália.Miguel Oliveira recupera do último lugar e chega em oitavo na estreia nas Superbikes