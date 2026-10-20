Sporting procura terceira vitória na Champions e Rui Borges avisa: "A teoria não existe"
O Sporting recebe esta quarta-feira o LASK Linz, em Alvalade, com o objetivo de somar a terceira vitória consecutiva na fase de liga da Liga dos Campeões. Depois dos triunfos sobre o Galatasaray, por 3-1, e o Lens, por 2-0, os leões podem chegar aos nove pontos em três jornadas. Rui Borges pede, porém, que a equipa não subestime o adversário: "Temos de respeitar o LASK."
O treinador reconhece que uma vitória deixaria o Sporting mais perto do primeiro objetivo europeu, mas afastou a ideia de que os nove pontos garantam desde já o apuramento. "Não garantimos, mas damos um passo importante rumo ao primeiro objetivo de garantir o play-off", afirmou. Rui Borges quer que a equipa mantenha a ambição e a humildade demonstradas nas primeiras jornadas. "A teoria para mim não existe, até por alguns resultados que temos visto. Equipas fortíssimas têm tido alguns dissabores com resultados que ninguém esperava."
O LASK chega a Alvalade sem pontos na fase de liga, depois de perder com o AEK, por 1-0, e com o Liverpool, por 6-3. Ainda assim, a equipa austríaca já mostrou capacidade para surpreender: eliminou o Celtic no play-off de acesso, depois de recuperar de uma desvantagem de três golos na primeira mão. Na segunda, venceu por 5-1 após prolongamento, fechando a eliminatória com um agregado de 5-4.
"É uma equipa perigosíssima ofensivamente", alertou Rui Borges, que destacou a velocidade dos austríacos nas transições. Segundo o treinador, o LASK atua muitas vezes em bloco médio e pode baixar as linhas, mas é perigoso quando recupera a bola. "Temos de estar muito equilibrados. Eles são rápidos e fortes no ataque à profundidade." O Sporting, acrescentou, não pretende abdicar da sua identidade: "Não fugimos à nossa ideia de jogo no processo ofensivo." Caberá aos leões encontrar soluções para ultrapassar um bloco baixo e coeso sem deixarem espaços para o contra-ataque. "Nos momentos em que temos bola, temos de confiar desconfiando."
Rui Borges recordou também o encontro de 2020, quando o LASK venceu o Sporting em Alvalade, na Liga Europa. "A equipa tem conhecimento do jogo e serve de alerta, mas não olhamos para esse jogo. Já lá vão alguns anos." O técnico sublinhou a evolução europeia dos leões: "O Sporting tem vindo a cimentar a sua presença na Liga dos Campeões. Estamos focados em cimentar a grandeza a nível europeu. Queremos continuar a fazer história."
A semana sem jogos foi aproveitada para recuperar do desgaste e trabalhar comportamentos coletivos. "Foi importante para adquirir comportamentos individuais e coletivos, mas também para recuperar de algum cansaço extra", explicou. Rui Borges considerou ainda que a continuidade e a repetição são essenciais para a equipa evoluir, depois de vários jogadores terem regressado das seleções.
Luis Suárez, autor de golos nas duas primeiras jornadas europeias, mereceu elogios, mas também um aviso bem-humorado. "Está numa boa fase. Começou bem, mas vejo-o focado em ajudar a equipa. Deixa tudo dentro de campo e depois é recompensado pela capacidade técnica, tática e de finalização." E acrescentou: "Sabe que, se não der à perna, temos mais dois jogadores para jogar."
Questionado sobre a presença de olheiros em Alvalade para observar o avançado colombiano, Rui Borges disse que é natural que isso aconteça. "Está a fazer golos e é um grande avançado. Só tenho medo da morte. Faz parte, está a fazer mais uma boa época." O treinador acredita que outros jogadores também estarão a ser observados.
A titularidade na baliza continua em aberto. "Tenho dois grandes guarda-redes. Estão cientes de que podem ou não jogar", afirmou Rui Borges, que destacou a importância de Kaique no último encontro, sem confirmar quem será titular frente ao LASK. "É uma decisão para tomar amanhã."
O técnico deu ainda novidades sobre Zeno Debast e Rodrigo Zalazar, que estão "muito perto de recuperar", embora sem avançar datas para o regresso. "O Debast mais do que o Rodrigo. Muito brevemente, devem treinar normalmente com o grupo." Sobre Ibrahima Ba, confirmou que o defesa está disponível há duas ou três semanas e que a falta de minutos se deve a uma opção técnica: "É uma questão de oportunidade. Não tem lesão nenhuma. Está a 100%."
Questionado sobre as críticas que recebeu na última conferência, Rui Borges respondeu: "Sou muito calmo, às vezes calmo demais. Respeito o trabalho de todos e a crítica. Não quero individualizar, nem me meter em polémicas." O treinador disse que não gosta da "crítica disfarçada de opinião" e afirmou que defenderá "a sua dignidade, carreira, o grupo e o Sporting". "Quem não se sente não é filho de boa gente", concluiu.