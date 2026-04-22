Sporting garante final da Taça de Portugal após empate a zero com o FC Porto no Dragão (veja o resumo do jogo)
FOTO: JOSE COELHO/LUSA
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Sporting garante final da Taça de Portugal após empate a zero com o FC Porto no Dragão (veja o resumo do jogo)

O encontro ficou ainda marcado pela lesão do defesa leonino Gonçalo Inácio ainda nos minutos iniciais, quando faltam cerca de 50 dias para o Campeonato do Mundo.
David Pereira
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O Sporting assegurou esta quarta-feira, 22 de abril, a passagem à final da Taça de Portugal, ao empatar a zero com o FC Porto no Dragão, depois de ter vencido em Alvalade (1-0) na primeira mão das meias-finais, a 3 de março, com golo de penálti de Luis Suárez.

O encontro ficou ainda marcado pela lesão do defesa leonino Gonçalo Inácio ainda nos minutos iniciais, quando faltam cerca de 50 dias para o Campeonato do Mundo.

Já nos derradeiros minutos da partida, o médio portista Alan Varela viu o cartão vermelho direto devido a uma entrada dura sobre Suárez.

No duelo decisivo da prova rainha, agendado para 24 de maio, no Estádio Nacional, em Oeiras, os leões vão defrontar o Torreense, da II Liga, ou o Fafe, da Liga 3, que empataram 1-1 no Minho, em 4 de fevereiro, e decidem a outra meia-final na quinta-feira, em Torres Vedras.

Veja os lances principais do jogo:

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