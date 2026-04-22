Taça de Portugal. Jogadores do Sporting barrados por seguranças à chegada ao balneário no Estádio do Dragão

Os jogadores do Sporting foram barrados à entrada do corredor de acesso aos balneários do Estádio do Dragão, onde vão disputar esta quarta-feira (20h45), 22 de abril, a segunda-mão das meias-finais da Taça de Portugal.No momento de se dirigirem às cabines, à chegada ao palco do jogo, os atletas leoninos viram a passagem ser-lhes bloqueada por vários elementos da segurança privada, um momento captado pela transmissão da Sport TV +.A situação gerou alguma tensão e só foi resolvida depois da intervenção da Polícia de Segurança Pública (PSP).De acordo com a imprensa desportiva, o Sporting solicitou aos delegados da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para entrar numa porta mais próxima e que dá acesso direto ao balneário, depois de, na última visita ao Dragão, para o campeonato, a comitiva dos leões se ter cruzado com adeptos portistas. Os delegados acederam ao pedido, mas a entrada foi impedida pelos assistentes de recinto desportivo (ARD), uma situação entretanto desbloqueada por elementos da PSP.Segundo o jornal A Bola, que cita fonte dos dragões, o FC Porto expôs os seus sete títulos internacionais no acesso ao balneário, mas o Sporting não quis passar por esse acesso, que é sempre utilizado pelas equipas visitantes.