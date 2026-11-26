Os bracarenses venceram na receção aos finlandeses do KuPS 4-0, na quarta jornada da fase de liga.

Os 'arsenalistas' adiantaram-se aos 18 minutos, através do espanhol Pau Victor, e chegaram ao intervalo já a vencer por 2-0, depois do golo do também espanhol Fran Navarro, aos 31, tendo o marfinense Dorgeles, aos 71, e o sérvio Milosevic, aos 82, ampliado a contagem na etapa complementar.

Com este triunfo, a equipa bracarense subiu ao 10.º lugar, com sete pontos, a dois das primeiras equipas situadas nos postos de acesso direto aos oitavos de final.