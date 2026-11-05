Sp. Braga empata a zero na visita ao Aarhus

O Sporting de Braga empatou esta quinta-feira, 5 de novembro, 0-0 na visita aos dinamarqueses do Aarhus, em jogo da terceira jornada da fase de liga da Liga Conferência de futebol, somando o quarto ponto na prova.

Depois da derrota frente ao Copenhaga (3-0) na estreia e do triunfo frente ao Gent (2-0), os bracarenses voltaram a deslocar-se à Dinamarca, mas desta vez conseguiram somar um ponto, num jogo em que nenhuma das equipas desfez o nulo.

Com este empate, o Sporting de Braga soma quatro pontos e segue de forma provisória no 17.º lugar da tabela, enquanto o Aarhus continua sem vencer na prova e é 25.º, com dois.