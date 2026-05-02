Sporting CP vence FC Porto e sagra-se tricampeão nacional de andebol

O Sporting CP sagrou-se tricampeão nacional de andebol ao vencer o FC Porto por 36-29, no Pavilhão João Rocha, na quarta jornada da fase de campeão do campeonato nacional, garantindo matematicamente o título a duas jornadas do fim desta fase decisiva da prova. A equipa orientada por Ricardo Costa entrou melhor na partida, inaugurou o marcador e manteve-se praticamente sempre em vantagem ao longo da primeira parte, chegando ao intervalo a vencer por 15-12, depois de apenas permitir três igualdades ao adversário nos minutos iniciais (1-1, 4-4 e 6-6). Ainda antes do descanso, os leões conseguiram uma vantagem de quatro golos (13-9) e controlaram o ritmo do encontro perante a formação treinada por Magnus Andersson.Na segunda parte, o FC Porto reduziu para 15-13 logo no recomeço, mas o Sporting respondeu com uma sequência consistente de golos que permitiu ampliar a diferença até aos seis golos em várias ocasiões (20-14, 21-15 e 22-16), consolidando o domínio do encontro. Já na fase final, os portistas ainda encurtaram distâncias de 27-22 para 27-25 com três golos consecutivos, mas a equipa leonina voltou a controlar o jogo e voltou a ampliar a vantagem, fixando o resultado final em 36-29, a maior diferença registada ao longo de toda a partida. O melhor marcador do encontro foi Francisco Costa, com 11 golos..Com esta vitória, o Sporting passou a somar quatro triunfos em quatro jogos nesta fase de campeão, dois deles frente ao FC Porto, totalizando 45 pontos, contra 38 do adversário direto na luta pelo título. O SL Benfica segue no terceiro lugar com 37 pontos, depois de vencer fora o Águas Santas por 31-25, enquanto a formação maiata ocupa a quarta posição com 29 pontos. Na jornada seguinte estão agendados os encontros Benfica–FC Porto e Águas Santas–Sporting.Este tricampeonato representa a melhor sequência de títulos consecutivos do Sporting no campeonato nacional neste século e confirma a consistência competitiva da equipa leonina nas últimas temporadas. Com este título, o clube passa a somar 24 campeonatos nacionais, igualando o FC Porto como o conjunto mais titulado da história da competição, enquanto o ABC Braga surge no terceiro lugar do palmarés com 13 títulos. Além disso, na presente temporada 2025/26, o Sporting já tinha conquistado a Supertaça e alcançou também os quartos de final da Liga dos Campeões de andebol, reforçando o destaque europeu da equipa ao longo da época..Sporting empata com Aalborg na primeira mão dos ‘quartos’ da Champions de andebol.Sporting vence FC Porto e consegue a dobradinha também no andebol