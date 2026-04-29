Sporting empata com Aalborg na primeira mão dos ‘quartos’ da Champions de andebol

O bicampeão nacional Sporting empatou esta quarta-feira, 29 de abril, 31-31 com os dinamarqueses do Aalborg, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de andebol, e tem de vencer fora para seguir em frente na prova.No Pavilhão João Rocha, em Lisboa, os ‘leões’, que ao intervalo estavam empatados 16-16, chegaram a ter cinco golos de vantagem na segunda parte, mas a reação dos dinamarqueses levou a que a partida terminasse com nova igualdade.A partida da segunda mão, na Dinamarca, está marcada para a próxima quarta-feira, dia 6 de abril, pelas 19:45 (horas de Lisboa), com o vencedor da eliminatória a garantir uma vaga na 'final a quatro' que se disputa em Colónia, na Alemanha, nos dias 13 e 14 de junho.Depois de terem ‘caído’ nos quartos de final na época passada, frente aos franceses do Nantes, os ‘verdes e brancos’ voltam a tentar tornar-se a primeira equipa lusa a atingir a ‘final four’ da ‘Champions’, sendo que, no anterior formato, sem uma 'final a quatro' concentrada, o ABC de Braga foi finalista vencido em 1993/94, face aos espanhóis do TEKA Santander.