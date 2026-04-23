Seleção nacional de sub-20 goleia Inglaterra no arranque da Euro Beach Soccer Cup

Foi com uma vitória expressiva que a seleção nacional sub-20 de futebol de praia iniciou esta quinta-feira, 23 de abril, em Viareggio, na costa oeste de Itália, a participação na primeira edição da Euro Beach Soccer Cup da categoria. Foi uma goleada à Inglaterra, por 17-3, em encontro a contar para o grupo B, que foi dominado do princípio ao fim pela equipa orientada pelo selecionador nacional Tiago Reis.No Estádio de Praia Matteo Valenti, palco do torneio que reúne seis seleções europeias até domingo, Portugal entrou determinado e resolveu cedo a partida. Gonçalo Loureiro inaugurou o marcador logo nos minutos iniciais e o capitão Pola ampliou a vantagem pouco depois, com um remate colocado ao ângulo da baliza defendida por Denness. Lourenço Costa fez o terceiro e o próprio Loureiro voltou a marcar ainda no primeiro período, confirmando a superioridade portuguesa numa fase inicial em que praticamente não houve resposta dos ingleses.A toada ofensiva manteve-se no segundo período da partida, com Crespo e Santiago a fazerem o marcador subir para 6-0, antes de Rodrigo Robalo, um autogolo de Brihmani, Milheiro, novamente Crespo e Mário Martins ampliarem a diferença no marcador. A Inglaterra reduziu por Brihmani, mas a seleção portuguesa chegou ao terceiro período com uma margem confortável bastante confortável de 11-1.Na etapa final, apesar de um autogolo de Duarte Milheiro que deu o segundo golo aos ingleses, Portugal voltou a acelerar e somou mais sete golos por Crespo, Robalo, Manuel Mendes, Lourenço Costa, Tiago Gomes e Santiago. Dyer fixou o resultado em 17-3 já perto do final..O triunfo coloca Portugal em boa posição no Grupo B, que integra ainda Inglaterra e Chéquia, numa competição disputada por seis seleções — Portugal, Itália, Espanha, Bélgica, Inglaterra e Chéquia — divididas em dois grupos de três, com as duas primeiras classificadas a avançarem para as meias-finais. Trata-se da edição inaugural da Euro Beach Soccer Cup sub-20, criada para promover os principais talentos emergentes do futebol de praia europeu. Depois desta entrada forte, a seleção nacional vai agora jogar com a Chéquia, esta sexta-feira, às 15h45, na fase de grupos com o objetivo de garantir o apuramento para as meias-finais e confirmar o estatuto de candidata ao título nesta estreia histórica da prova continental..Futebol de Praia: Portugal estreia-se frente à Inglaterra no Europeu Sub-20 e quer marcar uma geração