George Russel é 'pole position' em Barcelona

A Mercedes começou o fim de semana em alta para o Grande Prémio de Barcelona. George Russell conquistou a pole position, depois de realizar a melhor volta em 1:14.679. "É bom voltar a sentir este ritmo", afirmou o piloto da Mercedes. Esta é a 10.ª vez na carreira que o britânico parte da primeira posição da grelha.A qualificação ficou marcada pela disputa entre Russell e o seu antigo colega de equipa, Lewis Hamilton. O heptacampeão mundial, agora ao serviço da Ferrari, ficou a apenas 0,064 segundos do compatriota e vai arrancar da segunda posição. Por muito pouco, o britânico não igualou o recorde de Michael Schumacher, que somou 68 pole positions ao longo da carreira.Na terceira posição terminou Kimi Antonelli, confirmando o excelente fim de semana da Mercedes. O jovem piloto italiano ficou a 0,319 segundos do companheiro de equipa.O GP da Catalunha-Barcelina ocorre este domingo às 14:00 (hora de Portugal Continental). A pista 4,657 quilómetros e tem 14 curvas, onde serão disputadas 66 voltas. Este é a primeira corrida do ano no país vizinho, que terá ainda uma corrida em Madrid, no novo circuito de Madring.Confira a classificação total da prova deste sábado:.Fórmula 1. George Russell conquista pole position para corrida sprint do GP da China.Fórmula 1 aprova reforço gradual da potência dos motores de combustão para 2027 e 2028