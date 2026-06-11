Rui Costa pede desculpas por "ano frustrante, muito negativo" para o Benfica

"Foi um ano frustrante, muito negativo. Tenho de pedir desculpa aos benfiquistas", afirmou Rui Costa sobre a época. Numa conferência de imprensa realizada na tarde desta quarta-feira, 11 de junho, o presidente do Benfica quebrou o silêncio e fez uma avaliação dos últimos meses, além de abordar a saída de José Mourinho.Foi precisamente a decisão do treinador de rumar ao Real Madrid que levou o líder encarnado a não se pronunciar mais cedo. "Tivemos de ser mais pacientes, gerir esta situação com controlo e, consequentemente, aguardar pelo desfecho das eleições no Real Madrid para podermos dar explicações aos sócios sobre a época e também sobre o futuro do Benfica relativamente a José Mourinho", explicou.Segundo Rui Costa, o silêncio foi "a melhor opção para defender os próprios adeptos do Benfica". Acrescentou que "o tempo veio dar razão" a esta escolha e que todo o processo demorou mais do que era inicialmente esperado.Relativamente ao novo treinador, Marco Silva, Rui Costa mostrou-se muito otimista. "Acreditamos plenamente que Marco é a pessoa certa e, neste momento, o treinador ideal para o Benfica. A sua experiência em Inglaterra e aquilo que tem feito ao longo da carreira dão-nos essa confiança. Estou muito satisfeito com esta escolha e muito ambicioso em relação ao futuro do Benfica, com um treinador que acredito que nos trará aquilo que todos desejamos", argumentou..Mourinho despede-se do Benfica: “Representar este clube foi uma honra e um privilégio”