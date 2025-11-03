Rui Borges "feliz" no Sporting, descarta substituir Vítor Pereira no Wolves

"Estou na casa que quero, feliz onde estou. Que seja por muito anos porque é bom sinal." Foi assim que Rui Borges respondeu ao interesse do Wolverhampton. Na antevisão do jogo com a Juventus, que decorre terça-feira, dia 4 de novembro, o treinador do Sporting descartou a possibilidade de substituir o também português Vítor Pereira, que deixou o comando dos wolves.O assunto certamente irá merecer novas questões mais logo, quando o técnico abordar oficialmente, já em Turim, o jogo da quarta jornada da fase liga da Liga dos Campeões. Antes da viagem para Itália, Rui Borges falou à SportTV e disse estar onde quer e concentrado em garantir o primeiro triunfo dos leões em solo italiano. Até hoje, o Sporting perdeu por 14 vezes e empatou mais cinco nas deslocações europeias a Itália."Temos de arranjar formas de nos motivarmos cada vez mais. Estou sempre a falar nesses momentos de ir à procura de algo que nos motive cada vez mais. É algo que nunca foi conseguido, pode marcar a história deles no Sporting. É algo que os tem de motivar", disse o treinador transmontano, garantindo que conta com Luis Suárez para isso. O colombiano apareceu no treino com proteção no joelho, mas nada que o impeça de jogar: "Teve um pequeno mau estar no jogo [triunfo sobre o Alverca, por 2-0, na 10.ª jornada da I Liga], mas nada de preocupante. Dentro daquilo que será o jogo tomaremos as melhores decisões. Um dia faz muita diferente. Dentro das leituras, acredito que a equipa que entrará entrará pronta para dar a resposta."A Juventus vive uma crise de resultados, que levou a uma mudança de treinador, Tudor deu lugar a Spaletti, dias antes de receber os leões. "É uma equipa muito madura, deve ser das equipas com mais presenças. Dita bem a sua qualidade. Além da qualidade individual. Mudança de treinador traz um compromisso diferente. Temos apenas um jogo do mister Spaletti para analisar", confessou o treinador leonino, admitindo que o Sporting está na melhor fase da época: "É explícito que a equipa está cada vez melhor, está com muita capacidade no jogo ofensivo. Acredito que vai estar super motivada para dar uma grande resposta em Turim." .Sem vitórias nesta época, Vítor Pereira é despedido do Wolverhampton .Salvador Blopa, o mais jovem a bisar na estreia pelo Sporting