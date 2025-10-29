Salvador Blopa, o mais jovem a bisar na estreia pelo Sporting

Dois golos na estreia e um lugar na história no Sporting para Salvador Blopa. O jovem defesa foi um dos contemplados com a titularidade, na revolução promovida por Rui Borges, diante do Alverca, na noite de terça-feira, 28 de outubro, e respondeu como nenhum outro jogador alguma vez com a idade dele. O jogador de 18 anos bisou e, além de ajudar a equipa a vencer (5-1) e apurar-se para a final four da Taça da Liga, tornou-se o mais jovem a bisar na estreia.Com dois golos aos 18 anos, quatro meses e 15 dias, o jovem leão superou uma marca com cerca de 88 anos e que pertencia ao mítico Fernando Peyroteo, que tinha 19 anos quando bisou na goleada, por 7-0, ao Casa Pia, na época 1937/38."Eu sempre acreditei nos meus sonhos. Não estava à espera que este dia chegasse tão cedo... continuei a trabalhar até chegar. Estou muito contente pelos dois golos, mas ainda mais pelas oportunidades que os misteres me têm dado, pois têm sempre acreditado em mim", disse na flash intervew da SportTV, após o apito final.Rui Borges ficará ligado à estreia do defesa, que, segundo o treinador, cumpriu com a missão que lhe foi dada e depois brilhou: "Taticamente deu o que queríamos. Ele na B joga às vezes à direita e outras à esquerda, às vezes mais alto e às vezes mais baixo... É um miúdo com características muito próprias, atlético, e que fisicamente vai crescer imenso ainda."Nascido a 13 de junho de 2007, em Cascais, Salvador Blopa tem raízes guineenses e começou a dar os primeiros passos no futebol no Fontaínhas com seis anos. Chegou ao clube leonino, em 2017 e tornou-se na noite de terça-feira o 85.ª jogador made in na Academia Cristiano Ronaldo a chegar à equipa principal.Internacional sub-19, Salvador Blopa vai continuar na equipa B do Sporting até Rui Borges o chamar de novo à equipa principal..Sporting goleia Alverca e está na final four da Taça da Liga (Veja os golos)