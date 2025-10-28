Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
FOTO: RODRIGO ANTUNES/LUSA
Sporting goleia Alverca e está na final four da Taça da Liga (Veja os golos)

Geovany Quenda e o estreante Salvador Blopa foram as estrelas da partida em Alvalade ao bisarem. Leões ficam à espera de adversário nas meias-finais: FC Porto ou V. Guimarães.
Carlos Nogueira
O Sporting garantiu esta terça-feira, 28 de outubro, o apuramento para a final four da Taça da Liga ao golear, em Alvalade, o Alverca por 5-1.

As grandes figuras da partida foram dois jovens da formação leonina, o já conhecido Geovany Quenda e o estreante Salvador Blopa, que marcaram dois golos cada um, que cedo sentenciaram o desfecho do jogo, uma vez que aos 70 minutos os bicampeões nacionais já venciam por 4-0.

Na reta final, o Alverca ainda reduziu por Sandro Lima, tendo o grego Fotis Ioannidis fechado as contas com o quinto golo do Sporting.

Além de Salvador Blopa, o treinador Rui Borges fez ainda estrear outros três jogadores na equipa principal: Flávio Gonçalves, Chris Grombahi e Rayan Lucas.

Na final four, que se realiza em Leiria de 6 a 10 de janeiro, o Sporting vai defrontar nas meias-finais o vencedor do FC Porto-V. Guimarães, marcado para 4 de dezembro.

Veja os golos:

Sporting
Taça da Liga
Alverca

