Sem vitórias nesta época, Vítor Pereira é despedido do Wolverhampton

O treinador português Vítor Pereira foi despedido do Wolverhampton, um dia depois de nova derrota na Liga inglesa de futebol, competição em que os 'wolves' ainda não venceram esta época. A demissão ocorreu neste domingo, 02 de novembro."O Wolverhampton Wanderers comunica a demissão do treinador Vítor Pereira, após um início de época 2025/26 sem vitórias. (…) Todos os oito elementos da equipa técnica de Pereira deixam o clube", comunicou hoje o emblema inglês, acrescentando que James Collins e Richard Walker, dos sub-21 e juniores, assumem provisoriamente os treinos.Vítor Pereira, de 57 anos, que tinha chegado ao clube inglês em dezembro do último ano e com o qual tinha renovado recentemente, em setembro, até 2028, não resistiu aos maus resultados, depois de nova derrota no sábado, diante do Fulham (3-0).Esta época, a equipa, que conta com os portugueses Toti Gomes, Rodrigo Gomes e José Sá, é a única entre os 20 emblemas da 'Premier' que não somou qualquer vitória em 10 jornadas. Foram ainda dois empates e oito derrotas.Os 'wolves' seguem em último lugar do campeonato, a oito pontos do Burnley (17.º), a primeira equipa acima da zona de descida, e também já foram eliminados da Taça da Liga, nos oitavos de final, num jogo em que até tentaram 'resistir' ao Chelsea (4-3).A 'aventura' do treinador português em Inglaterra termina agora, um dia depois de Vítor Pereira ter reconhecido que não estava satisfeito com o estado das coisas e muito menos com o desempenho diante do Fulham. "Fizemos, provavelmente, um dos piores jogos. Mesmo 11 contra 11 [o Wolverhampton ficou reduzido a 10 aos 36 minutos], desde o primeiro minuto, a energia para nos mexermos, a dinâmica ofensiva e a energia a pressionar, não estavam lá", referiu.Na Liga inglesa, com a saída de Vítor Pereira, passam a ser três os treinadores lusos: Marco Silva no Fulham, Ruben Amorim no Manchester United e Nuno ESírito Santo no West Ham. Vítor Pereira, que foi bicampeão no FC Porto, campeão na China e na Grécia, treinou ainda o Santa Clara, o Al-Ahli, o Olympiacos, o Fenerbahçe, o Munique 1860, o Shanghai SIPG, o Corinthians, o Flamengo, o Al-Shabab, entre outros..