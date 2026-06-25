Rússia e Bielorrússia voltam a poder competir em competições da FIFA
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Rússia e Bielorrússia voltam a poder competir em competições da FIFA

O regresso após a suspensão devido à invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022, está marcado para outubro numa competição de sub-15 que se realiza no Azerbaijão.
Carlos Nogueira
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As seleções de futebol da Rússia e da Bielorrússia vão poder regressar às competições da FIFA, organismo que abriu a porta à participação dessas equipas nacionais numa competição de sub-15, que terá lugar de 22 a 31 de outubro no Azerbaijão.

Será assim o primeiro sinal do regresso dos dois países aos jogos internacionais, dos quais estão afastados desde fevereiro de 2022, na sequência da invasão russa da Ucrânia.

A FIFA esclareceu a Agência France-Press (AFP) que este Festival Sub-15 (assim é designada a competição) está aberto a "todas as federações-membro", sendo que o formato e os participantes serão anunciados oportunamente.

Mikhail Degtiariov, ministro do Desporto da Rússia, já veio entretanto dizer que se trata de "um passo importante para o regresso das equipas russas ao desporto internacional", formulando ao mesmo tempo o desejo que seja este "um primeiro passo para o regresso completo" a todas as competições internacionais.

Desde a suspensão decretada em conjunto pela FIFA e pela UEFA, as equipas russas e bielorrussas estão impedidas de participar em todas as competições de seleções e de clubes.

Há algum tempo que Gianni Infantino, presidente da FIFA, defendia a reintegração das equipas russas e bielorrussas nas competições, pois considera que "o boicote só criou mais frustração e ódio".

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