Ronaldo marca e Al Nassr chega às meias-finais da secundária Champions asiática

Cristiano Ronaldo e João Félix ajudaram, este domingo, dia 19 de abril, o Al Nassr a golear o Al Wasl, por 4-0, e seguir para as meias-finais da Liga dos Campeões Asiática 2 de futebol.O capitão da seleção nacional abriu o marcador aos 11 minutos e João Félix assistiu Inigo Martínez, para o 2-0, aos 24 minutos de jogo. Três minutos depois, nova assistência do jovem extremo português, para Al Amri marcar o 3-0 e tranquilizar os sauditas, que fecharam a contagem aos 80 minutos com um golo de Sadio Mané e já sem CR7 em campo. Do lado do Al Wasl, Rui Vitória apostou no internacional sub-21 português Pedro Malheiro durante todo o jogo.O Al Nassr de Jorge Jesus chegou assim à 18.ª vitória consecutiva em todas as provas e segue para as meias-finais da segunda competição de clubes mais importante do continente asiático, abaixo da Liga dos Campeões de elite. Nas meias-finais a equipa de Jesus, Ronaldo e Félix defrontará o vencedor do duelo entre Al Ahli Doha e Al Hussein.