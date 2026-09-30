Cristiano Ronaldo em campo antes do treino da seleção nacional em Malmo, na Suécia, na terça-feira, 29 de setembro. O capitão ficou por pouco tempo e seguiu para o hotel.
Cristiano Ronaldo em campo antes do treino da seleção nacional em Malmo, na Suécia, na terça-feira, 29 de setembro. O capitão ficou por pouco tempo e seguiu para o hotel.Foto: EPA/ JOHAN NILSSON
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Ronaldo falha treino da seleção e alimenta "caso que não existe", segundo Jesus

Capitão está no hotel, segundo informação da FPF ao DN.
Isaura Almeida
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Cristiano Ronaldo não está no treino da seleção nacional, apesar de Jorge Jesus ter garantido que ele iria estar na última sessão de preparação do encontro com a Dinamarca, marcado para quinta-feira.

Segundo a RTP, o capitão português não integrou a equipa para o treino e já abandonou o estádio onde a seleção está a trabalhar. Contactada pelo DN, a FPF apenas confirmou que o jogador do Al Nassr não estava no campo a treinar e que estaria no hotel.

A verdade é que isto aconteceu minutos depois de o selecionador nacional dizer que, "neste nível, ninguém se recusa a treinar".

(em atualização)

Cristiano Ronaldo em campo antes do treino da seleção nacional em Malmo, na Suécia, na terça-feira, 29 de setembro. O capitão ficou por pouco tempo e seguiu para o hotel.
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