Ronaldo falha treino da seleção e alimenta "caso que não existe", segundo Jesus

Cristiano Ronaldo não está no treino da seleção nacional, apesar de Jorge Jesus ter garantido que ele iria estar na última sessão de preparação do encontro com a Dinamarca, marcado para quinta-feira.

Segundo a RTP, o capitão português não integrou a equipa para o treino e já abandonou o estádio onde a seleção está a trabalhar. Contactada pelo DN, a FPF apenas confirmou que o jogador do Al Nassr não estava no campo a treinar e que estaria no hotel.

A verdade é que isto aconteceu minutos depois de o selecionador nacional dizer que, "neste nível, ninguém se recusa a treinar".

(em atualização)