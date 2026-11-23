Uma antiga do futebol saudita questionou o contributo de Ronaldo para a equipa do Al-Nassr. As críticas aconteceram após a derrota do Al-Nassr contra o Al-Ahli. Divulgadas pelo portal Goal, as declarações feitas no canal MBC 1 contestaram a presença do avançado português no clube.

Hussein Abdulghani considera que o internacional português se tornou num problema para a equipa.

"Todos concordamos que Ronaldo foi um jogador grandioso, mas vamos deixar isso de lado. A minha pergunta é: ele é um jogador útil no atual momento da equipa, especialmente nos jogos mais equilibrados?", questionou o antigo defesa, que somou 101 jogos pela seleção da Arábia Saudita. "Ele não pode marcar um golo e ser um buraco no resto do jogo", declarou.

Mohammed Noor, médio que fez 64 encontros, no mesmo painel, afirmou que não gostaria de ver Ronaldo na sua equipa preferencial, o Al-Ittihad, mas não foi tão corrosivo na crítica.

Abdulghani foi até provocatório. "Que rezem para ele chegar ao milésimo golo e acabar com este assunto de uma vez por todas", apontou, considerando "um jogador negativo no Al-Nassr." "Não estou a falar apenas do jogo contra o Al-Ahli, mas de todas as partidas desde o início da temporada. Ninguém diz isto por receio dos adeptos de Ronaldo, mas ele é um jogador negativo no Al-Nassr", concluiu Abdulghani.

Ronaldo vai com 986 golos na carreira, está a 14 do milésimo golo. Marcou contra o Al-Ahli, mas falhou uma grande penalidade. A equipa sofreria a reviravolta. Ronaldo leva nove golos em 13 jogos. A equipa está no segundo posto, a dois pontos do Al-Hilal.